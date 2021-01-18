تعرفوا على "بيبر" الروبوت الذي يساعد المسنين أثناء الحجر المنزلي
تعرفوا على "بيبر" الروبوت الذي يساعد المسنين أثناء الحجر المنزلي
يتحدث نسيم رمضان مع كريس بابادوبولس من جامعة بيدفوردشاير للتعرف أكثر عن أهمية "بيبر" في أزمة كورونا وكيف يساهم في تقليل المشاكل النفسية.
ما رأيكم في "بيبر" وهل تعتبرون أنه يمكن للروبوتات أت تخفف من الوحدة أثناء فترة العزل المنزلي؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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