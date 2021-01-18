ماذا يعرف أطفالنا عن كوفيد-19؟

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ماذا يعرف أطفالنا عن كوفيد-19؟

تقابل داليا حيدر ايبي تامرات منسق التقنيات الطبية من منظمة "أطباء بلا حدود" للتعرف على تطبيق طورته المظمة لتعليم الأطفال عن كوفد-19.

يعمل تطبيق "تحدي كوفيد" بطريقة سهلة ويوفر المعلومات الصحيحة ويصحح المعلومات الخاطئة بأسلوب ممتع.

يمكن اختيار اللغة من بين 4 لغات وهي الاسبانية والفرنسية والعربية والإنكليزية.

كما نتعرف على سارة ونور ومهدي ويوسف ويشرحون لنا ما تعلموه من التطبيق وكيف ساعدهم في مواجهة فيروس كورونا.

ما هو رأيكم في هذا التطبيق وهل سيكون فعال في تعليم أطفالنا على الوقاية من الفيروس؟

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا