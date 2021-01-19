قتلة العراق : من هو القاتل الحقيقي لهشام الهاشمي، الخبير الأمني البارز في العراق؟

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قتلة العراق : من هو القاتل الحقيقي لهشام الهاشمي، الخبير الأمني البارز في العراق؟

"قتلة العراق" هو فيلم استقصائي جديد لبي بي سي نيوز عربي يحقق في قضية اغتيال هشام الهاشمي، الخبير الأمني البارز في العراق ويحاول كشف هوية القاتل الحقيقي

في إحدى آخر مقابلاته الصحفية، وكانت مع بي بي سي نيوز عربي في حزيران/يونيو 2020، وصف الهاشمي عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بأنه شبيه بمرحلة تمرد تنظيم القاعدة، وبأنه لا يشكل تهديدا بالاستيلاء على أراض مثلما كان الحال عام 2014.

بعد ثلاثة أسابيع من هذه المقابلة،اغتيل الهاشمي رميا بالرصاص أمام منزله في بغداد، في تموز/يوليو 2020.

في البداية، اعتُقد أن المسؤولية تقع على تنظيم الدولة، لكن "قتلة العراق” يتضمن شهادات تشير إلى احتمال آخر، وهو أن يكون قد قُتل على يد إحدى الميليشيات الشيعية التي كان يوجه لها انتقادات لاذعة.

خلّف مقتل الهاشمي صدمة في جميع أنحاء العراق. ويعتقد كثيرون أن ذلك كان تحدياً لمحاولات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبح جماح الميليشيات الشيعية. وقد سارع الكاظمي إلى إصدار أمر بالتحقيق في الجريمة، لكن لم يكشف عن أي نتائج بعد.

مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وإضعاف جائحة فيروس كورونا لقدرة البلاد على مواجهة التحديات الأمنية بشكل أكبر، يسلط "قتلة العراق” الضوء على عودة ظهور ما يسمى بالدولة الإسلامية، وكيف أن ميليشيات شيعية، في محاولة منها للحفاظ على نفوذها في المجتمع العراقي، يُعتقد أنها قتلت عددا كبيرا من المعارضين السياسيين في حملة شرسة من الاغتيالات المستهدَفة.

يوضح فيلم بي بي سي عربي أيضا أن الهاشمي كان واحدا من بين عدد متزايد من النشطاء الذين قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات التي هزت العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019. في البصرة. وحقق فريق بي بي سي في مزاعم باغتيال أكثر من 50 عراقياً بسبب انتقادهم العلني للميليشيات، أو لداعمها: إيران.

وقد نفى قائد شرطة البصرة في مقابلة معه أي علم له بضلوع الميليشيات في عمليات القتل، لكن أحد المُبلّغين عن المخالفات في أجهزة الأمن المحلية زعم وجود "قائمة اغتيالات" ، وهي قائمة بأسماء أعدتها إحدى الميليشيات. وقد اطلع فريق بي بي سي تلك القائمة.

في بغداد، قال النائب السني فيصل العيساوي لفريق بي بي سي إن الميليشيات الشيعية تتصرف الآن كدولة داخل الدولة، وإن رئيس الوزراء عاجز عن إيقافها. وضابط مقرب من التحقيق في مقتل الهاشمي ذكر بالإسم الميليشيا التي يعتقد أنها المسؤولة عن ذلك.

ومع ازدياد قوة الميليشيات، ازداد عدد عملياتها ضد القوات الأمريكية المتبقية في العراق. وفي مقابلة نادرة، نفى قيادي رفيع المستوى في إحدى الميليشيات في أربيل أي مسؤولية عن هجمات صاروخية على قاعدة أمريكية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الميليشيا التابعة له. كما نفي أن تكون الميليشيات هي التي تقتل النشطاء.

دعت بي بي سي كتائب حزب الله، التي ورد اسمها في هذا الفيلم، للرد على المزاعم حول دورها، لكنها لم تتلق أي رد.

النهاية