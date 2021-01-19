ما هو "زواج التجربة " ؟ وهل يمكن أن يقلل من معدلات الطلاق ؟

تفاعل مصريون بشكل واسع مع الجدل المثار حول ما عرف باسم "زواج التجربة"، وتداول مغردون صورا تظهر نسخا من وثائق زواج "تجربة" متسائلين عن مدى شرعيتها ورأي الدين الإسلامي فيها. ورداً على الفكرة المستحدثة ، اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ«زواج التجربة»، مصطلحٌ يحمل معانيَ سلبيةً دخيلةً على قيم المجتمع المصري المتدين، فيما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا وصف فيه زواج التجربة بأنه "اشتراط فاسد لا عبرة به" . فما الدوافع وراء إنهاء الحياة الزوجية وهل يمكن أن يمكن أن يقلل " زواج التجربة " من حالات الطلاق؟ المزيد في تقرير بسنت أكرم.