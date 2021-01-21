حلوى الأعضاء الجنسية "عليها طلب كبير" في مصر

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حلوى الأعضاء الجنسية "عليها طلب كبير" في مصر

حلوى على أشكال أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية لحفلة عيد ميلاد خاصة نظمت في ناد بالقاهرة تتسبب بحالة استنفار على وسائل التواصل الاجتماعي وتحركت إثرها مؤسسات دينية وقانونية ورسمية للنظر في قصة هذه الحلوى وأشكالها وصانعتها ومن أكلها.

نهى حلمي وهي صانعة حلويات مصرية تخبرنا في حديثها إلى أمنية الخياط أن هذه الحلوى عليها طلب كبير في مصر.