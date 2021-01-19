حواجز وأسلاك شائكة وتحريات..واشنطن تتحول إلى "ثكنة عسكرية" قبل تنصيب بايدن
حواجز وأسلاك شائكة وتحريات..واشنطن تتحول إلى "ثكنة عسكرية" قبل تنصيب بايدن
حولت أكبر عملية أمنية على الإطلاق للانتقال الرئاسي مساحات من واشنطن إلى حصن وحواجز وأسلاك شائكة وأسوار بارتفاع 7 أقدام أقيمت لمنع تكرار الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي، قبل بدء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا.
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