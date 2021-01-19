حواجز وأسلاك شائكة وتحريات..واشنطن تتحول إلى "ثكنة عسكرية" قبل تنصيب بايدن

حولت أكبر عملية أمنية على الإطلاق للانتقال الرئاسي مساحات من واشنطن إلى حصن وحواجز وأسلاك شائكة وأسوار بارتفاع 7 أقدام أقيمت لمنع تكرار الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي، قبل بدء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا.

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