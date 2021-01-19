هل "زواج التجربة" الحل الأنسب للحد من انتشار الطلاق في مصر؟
هل "زواج التجربة" الحل الأنسب للحد من انتشار الطلاق في مصر؟
تفاعل مصريون مع وثيقة زواج عرفت باسم "زواج التجربة" كتبها محام مصري في أواخر العام الماضي. ويقول المحامي أحمد مهران إن هذا النوع من الزواج هو النموذج "الأنسب لهذه المرحلة"، ويهدف "للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي".
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