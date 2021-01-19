فيروس كورونا: تحذيرات من التمييز في توزيع اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة
فيروس كورونا: تحذيرات من التمييز في توزيع اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة
قالت منظمة الصحة لاعالنمية إنها تخشى من أن تتحول المنافسة الدولية للحصول على شحنات لقاح فيروس كورونا إلى عامل من عوامل انتشار الفيروس أكثر، وذلك بسبب التمييز الذي قد يحدث بين تلك الدول.
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