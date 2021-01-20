جو بايدن يستعد لتسلم السلطة في حفل تنصيب يقاطعه ترامب

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

جو بايدن يستعد لتسلم السلطة في حفل تنصيب يقاطعه ترامب

يتولى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن منصبه في احتفال تاريخي، وهذه المرة بدون أن يحضره الرئيس دونالد ترامب، والذي قرر أن يقاطعه، بسبب عدم تشكيكه في نتائج الانتخابات.

ترمب غادر البيت الأبيض، وأقام حفل وداع في إحدى القواعد العسكرية، قبل أن يغادرها مع عائلته إلى فلوريدا.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: