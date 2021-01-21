ماذا فعل بايدن في أول يوم له بالبيت الأبيض بعد حفل تنصيب استثنائي؟

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ماذا فعل بايدن في أول يوم له بالبيت الأبيض بعد حفل تنصيب استثنائي؟

بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أول يوم له في البيت الأبيض بإبطال عدد من أبرز سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب. واختلفت مراسم تنصيب بايدن عما عهدته الولايات المتحدة، وذلك بسبب القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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