في ذكرى ثورة 25 يناير في مصر: قصة ثمانية عشر يوماً من الحرية

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في ذكرى ثورة 25 يناير في مصر: قصة ثمانية عشر يوماً من الحرية

خلال الأزمات والثورات والتحولات السياسية في أي مجتمع تصبح الصحافة لاعبَ رأس الحربة الذي يفسح المجال لباقي الأطراف لتقوم بعمليات الهجوم أوالدفاع.

الصحافة المصرية ورغم تاريخها الطويل في الصراع مع السلطة تارة، وتلميع صورتها، إذا جاز التعبير تارة أخرى، إلا أنها عاصرت حالة منفردة في تغطية ثورة 25 يناير/كانون الثاني. فوقعت بين مطرقة سيطرة الممولين من ناحية وسندان الضمير الصحفي الذي يحتّم على الإعلاميين قول الحقيقة.

وبعد مرور عشر سنوات على اندلاع ثورة يناير نسأل: في إكسترا كيف لعب الصحفيون هذا الدور الحساس وسعَوا لتقديم الحقيقة رغم ما يحمله الأمر من مخاطر؟