حملة تطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح سينوفارم الصيني في مصر

اطلقت وزارة الصحة المصرية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال توفير اللقاح في المستشفيات الحكومية، حيث أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ان مصر اتفقت على الحصول على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات عبرخطة تستهدف التنوع في اللقاحات التى ستقدم للمواطنين . وقد أثار اقرار الحكومة للقاح سينوفارم الصيني جدلا بين المصريين خاصة بعد تصريحات وزارة الصحة بأن نسبة فعالية اللقاح تصل الى 86% . و قد تسلمت مصر دفعة أولى منه بواقع خمسين 50 ألف جرعة في ديسمبر الماضي من دولة الإمارات. وقد طعمت بالفعل طواقم طبية تعمل في مستشفيات استقبال مرضى كورونا نهاية الاسبوع الماضي . أحمد حمدان شاب عشريني يعمل في إحدى مستشفيات الإسماعيلية هو أول ممرض يحصل على التطعيم . حاتم قناوي تحدث معه وسأله: كيف اختير لتلقي اللقاح ؟