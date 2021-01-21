قراءة التارو بين الحاسة السادسة وحيل التكسب المادي والطب النفسي لا ينفي إمكانية حدوثها

شغف الإنسان بمعرفة ما يخبئه له المستقبل يشغل الكثير من تفكيره، ولهذا السبب ظهرت ‏العديد من الوسائل عبر التاريخ يزعم البعض أنها تقرأ المستقبل والطالع أشهرها أوراق ‏التارو أو التاروت. ما أصل بطاقات التارو؟ وهل يتواصل من يقرأها بالجن؟ وما علاقة ‏التارو بالدولة الفرعونية وألواح موسى؟

في هذه الحلقة نجيب على هذه الأسئلة ونستمع لقراء التارو عن قدراتهم الخاصة كما نعرف ‏لماذا لا ينفي الطب النفسي مثل هذه القدرات‎. ‎

إعداد وتقديم شيرين شريف‎ ‎

شارك في الإعداد عروبة أحمد ‏