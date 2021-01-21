قراءة التارو بين الحاسة السادسة وحيل التكسب المادي والطب النفسي لا ينفي إمكانية حدوثها
قراءة التارو بين الحاسة السادسة وحيل التكسب المادي والطب النفسي لا ينفي إمكانية حدوثها
شغف الإنسان بمعرفة ما يخبئه له المستقبل يشغل الكثير من تفكيره، ولهذا السبب ظهرت العديد من الوسائل عبر التاريخ يزعم البعض أنها تقرأ المستقبل والطالع أشهرها أوراق التارو أو التاروت. ما أصل بطاقات التارو؟ وهل يتواصل من يقرأها بالجن؟ وما علاقة التارو بالدولة الفرعونية وألواح موسى؟
في هذه الحلقة نجيب على هذه الأسئلة ونستمع لقراء التارو عن قدراتهم الخاصة كما نعرف لماذا لا ينفي الطب النفسي مثل هذه القدرات.
إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد عروبة أحمد