قراءة التارو بين الحاسة السادسة وحيل التكسب المادي والطب النفسي لا ينفي إمكانية حدوثها

شغف الإنسان بمعرفة ما يخبئه له المستقبل يشغل الكثير من تفكيره، ولهذا السبب ظهرت ‏العديد من الوسائل عبر التاريخ يزعم البعض أنها تقرأ المستقبل والطالع أشهرها أوراق ‏التارو أو التاروت. ما أصل بطاقات التارو؟ وهل يتواصل من يقرأها بالجن؟ وما علاقة ‏التارو بالدولة الفرعونية وألواح موسى؟