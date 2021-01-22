قيادي في حركة النهضة التونسية دعا أعضاءها للنزول إلى الشارع لمواجهة "المخربين"

أثار تصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الكثير من الانتقادات، بعد دعوته أعضاء الحركة إلى النزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة في وجه الاحتجاجات الليلية وعمليات التخريب التي شهدتها عدة مناطق في تونس.