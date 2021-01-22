تطبيق "JAM" يهدف إلى ربط الموسيقيين ببعضهم البعض

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تطبيق "JAM" يهدف إلى ربط الموسيقيين ببعضهم البعض

من تونس، نتعرف على "JAM" وهو تطبيق طوره المهندس والملحن الموسيقي أيمن عطواني مع أصدقائه أثناء الحجر المنزلي.

يهدف التطبيق إلى ربط الموسيقيين ببعضهم البعض في وقت الحجر المنزلي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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