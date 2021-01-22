كيف تساعد تقنية الواقع الافتراضي في التعليم عن بعد؟
كيف تساعد تقنية الواقع الافتراضي في التعليم عن بعد؟
كما نطلع مع أنيس القديحي على طريقة استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتدريب المعلمين أثناء التعليم عن بعد.
الهدف من استخدام تقنية الواقع الافتراضي لهذا الغرض هو لتجنب المشاكل الناتجة عن أزمة كورونا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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