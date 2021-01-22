كيف تساعد تقنية الواقع الافتراضي في التعليم عن بعد؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف تساعد تقنية الواقع الافتراضي في التعليم عن بعد؟

كما نطلع مع أنيس القديحي على طريقة استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتدريب المعلمين أثناء التعليم عن بعد.

الهدف من استخدام تقنية الواقع الافتراضي لهذا الغرض هو لتجنب المشاكل الناتجة عن أزمة كورونا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا