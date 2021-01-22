روبوت يغوص تحت الأرض ويساعد في الحد من خسائر محاصيل الحبوب
روبوت يغوص تحت الأرض ويساعد في الحد من خسائر محاصيل الحبوب
ومن اسكتلندا نكتشف مع نسيم رمضان روبوت طوره لورنزو كونتي للحد من خسائر محاصيل الحبوب بعد تخزينها.
يعمل الروبوت بطريقة مختلفة عن الروبوتات التقليدية وذلك لأنه يعمل تحت الأرض من خلال الغوص في الوسائط المليئة بالحبيبات أو الذرات.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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