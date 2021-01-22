ليلى سويف في "بلا قيود": الثورة كانت محاولة وفشلت

في حلقة خاصة بمرور 10 سنوات على ما عرف بالربيع العربي، تتحدث ضيفة حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" ليلى مصطفى سويف الأكاديمية والناشطة السياسية عن ثورة 25 يناير بعد مرور 10 سنوات عليها. فما الذي تحقق من أحلام ثوار 25 يناير؟ وهل فشلت الثورة المصرية، في رأي الناشطة السياسية والأكاديمية ليلى سويف؟ ولماذا؟ وما مستقبل هذه الآمال؟ وما الذي كان يصبوا إليه الثوار وفيما أخفقوا؟