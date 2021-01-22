ليلى سويف في "بلا قيود": الثورة كانت محاولة وفشلت
ليلى سويف في "بلا قيود": الثورة كانت محاولة وفشلت
في حلقة خاصة بمرور 10 سنوات على ما عرف بالربيع العربي، تتحدث ضيفة حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" ليلى مصطفى سويف الأكاديمية والناشطة السياسية عن ثورة 25 يناير بعد مرور 10 سنوات عليها. فما الذي تحقق من أحلام ثوار 25 يناير؟ وهل فشلت الثورة المصرية، في رأي الناشطة السياسية والأكاديمية ليلى سويف؟ ولماذا؟ وما مستقبل هذه الآمال؟ وما الذي كان يصبوا إليه الثوار وفيما أخفقوا؟
ومن هنا تطرقت الأكاديمية والناشطة ليلى سويف لما تسميه بـ"الصراع على السلطة"، وكيف كان دور جماعة الإخوان المسلمين وباقي القوى السياسية في هذا الصراع؟
وكيف ترى ليلى سويف وضع حقوق الإنسان الحالي في مصر في ضوء الحقب السياسية الفائتة؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، شاهدوا حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" مع ليلى مصطفى سويف الأكاديمية والناشطة السياسية المصرية من خلال هذا الرابط. .