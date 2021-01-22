كيف ترى ليلى سويف الإصلاحات الحالية
كيف ترى ليلى سويف الإصلاحات الحالية
في حلقة خاصة من" بلا قيود"، تتحدث ضيفة حلقة هذا الأسبوع ليلى مصطفى سويف الأكاديمية والناشطة السياسية عن ثورة 25 يناير في ذكراها العاشرة، كيف كان تأثير القوى الإقليمية على الثورة المصرية؟ وهل كانت هناك فرصة لتغيير مسار الثورة إذا كانت أطرافها اتفقت ووحدت صفوفها؟ وهل الندم يجتاح من شاركوا في الاحتجاجات؟
وما رأي الناشطة السياسية في إصلاحات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية الحالية؟ وما المشاكل التي تراها المحاضِرة والأكاديمية ليلى سويف في قطاعات مثل التعليم والصحة؟
وما رأي ليلى سويف في سياسات الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب؟ ومدى استقرار النظام السياسي الحالي؟
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