كيف ترى ليلى سويف الإصلاحات الحالية

في حلقة خاصة من" بلا قيود"، تتحدث ضيفة حلقة هذا الأسبوع ليلى مصطفى سويف الأكاديمية والناشطة السياسية عن ثورة 25 يناير في ذكراها العاشرة، كيف كان تأثير القوى الإقليمية على الثورة المصرية؟ وهل كانت هناك فرصة لتغيير مسار الثورة إذا كانت أطرافها اتفقت ووحدت صفوفها؟ وهل الندم يجتاح من شاركوا في الاحتجاجات؟