صحة الإنسان بين التغير المناخي وجائحة كورونا

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صحة الإنسان بين التغير المناخي وجائحة كورونا

نحو ثلث نسبة معدل الوفيات في المنطقة العربية تنسب لعوامل بيئية بحسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لسنة 2020. في حلقة بي بي سي إكسترا هذا الأسبوع نتناول المخاطر البيئية المحيطة بالإنسان، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهل كان لجائحة كورونا أثر إيجابي أم سلبي على البيئة؟ المنتدى العربي للبيئة والتنمية نشر تقريره العام الماضي بعنوان "الصحة والبيئة في الدول العربية" وذكر فيه أربعة مجالات بحاجة لتحسين وهي المياه، الهواء، النفايات، والبيئة البحرية. ولإلقاء الضوء على هذه المسائل نستضيف د. ريما حبيب، رئيسة قسم العلوم البيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي محررة مشاركة وباحثة في التقرير.

كما يحل ضيفا على الحلقة من خلال اتصال فيديو من البحرين، الكابتن عبد المنعم جناحي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC، للحديث عن موقع الخليج العربي من البيئة البحرية وكيف كان لتبعات جائحة كورونا إثر على حركة السفن والناقلات في مياه الخليج.

تستضيف الحلقة أيضا عمر الشوشان، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن، للإلقاء الضوء على واقع واحة الأزرق حاليا بعد زيارة سابقة قام بها فريق البرنامج لموقع الواحة وتوثيق انعكاس التغير المناخي على مصادر المياه فيها.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.