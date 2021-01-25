انتقادات لنضال الأحمدية بعد فيديو "القرف" من العمال الأجانب

شن ناشطزن وصحفيون مغردون حملة واسعة للرد على الفنانة اللبنانية نضال الأحمدية، بعد أن نشرت فيديو مسيء للسوريين ويحمل عبارات عنصرية تجاه النازحين في لبنان، بينما تساءل آخرون لماذا لم يحذف تويتر تلك التغريدة، أو يضع قيودا على حسابها؟