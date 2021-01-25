انتقادات لنضال الأحمدية بعد فيديو "القرف" من العمال الأجانب
انتقادات لنضال الأحمدية بعد فيديو "القرف" من العمال الأجانب
شن ناشطزن وصحفيون مغردون حملة واسعة للرد على الفنانة اللبنانية نضال الأحمدية، بعد أن نشرت فيديو مسيء للسوريين ويحمل عبارات عنصرية تجاه النازحين في لبنان، بينما تساءل آخرون لماذا لم يحذف تويتر تلك التغريدة، أو يضع قيودا على حسابها؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.