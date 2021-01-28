هل يجب إجراء امتحانات التلاميذ عن بعد أو تأجيلها؟

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هل يجب إجراء امتحانات التلاميذ عن بعد أو تأجيلها؟

قررت بعض الدول إلغاء الامتحانات المدرسية بشكل كامل كما هوالحال في بريطانيا التي سيعتمد نجاح الطلاب فيها على تقييم المعلم.

دول أخرى مثل الأردن والسعودية قررت أن تجري الامتحانات عن بعد باستخدام الانترنت بينما ألغى المغرب امتحانات النصف االأول من العام الدراسي للمرحلتين الاعدادية والثانوية. لكن كيف سيكون تأثير هذه التغييرات على الطلاب والأهالي والمدرسين؟