كيف أثر وباء كورونا على قطاع السياحة والسفر؟

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كيف أثر وباء كورونا على قطاع السياحة والسفر؟

السفر جوا ممنوع للبريطانيين حالياً إلا للضرورة كما هو الحال في الكثير من الدول حول العالم.

ولكن مايكل أوليري Michael Oleary صاحب شركة Ryanair للطيران قال إنه يتنبأ بعودة المسافرين الى السفر جواً من بريطانيا الى الدول الأوروبية هذا العام لقضاء عطلتهم الصيفية كما اعتادوا على شاطىء البحر. وقال إن ما قد يمهد الى ذلك هو تلقي الفئات الأكثر عرضة للخطر للقاح فيروس كورونا.