بودكاست خرافات: "كيو أنون تكشف حقيقة الديمقراطيين الذين يأكلون الأطفال"
كان من الأشخاص الذين شاركوا في اقتحام مبنى مجلس الشيوخ في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أشخاص رفعوا شعارات كتب عليها "كيو" و "نحن كيو". هم انصار جماعة كيو أنون التي تروج لنظريات غريبة مثل أن أعضاء الحزب الديمقراطيين يتاجرون بالأطفال جنسيا، والبعض منهم يأكل لحمهم. ما هي هذه النظريات؟ وكيف بدأت؟ وهل يصدقها أحد؟
إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد عروبة أحمد
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش