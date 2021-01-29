بودكاست خرافات: "كيو أنون تكشف حقيقة الديمقراطيين الذين يأكلون الأطفال" ‏

كان من الأشخاص الذين شاركوا في اقتحام مبنى مجلس الشيوخ في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني ‏الماضي أشخاص ‏رفعوا شعارات كتب عليها "كيو‏"‏‎ ‎‏ و "نحن كيو‏". هم انصار جماعة كيو أنون التي تروج ‏لنظريات غريبة مثل أن أعضاء الحزب ‏الديمقراطيين يتاجرون بالأطفال جنسيا، والبعض منهم يأكل ‏لحمهم. ما هي هذه النظريات؟ وكيف بدأت؟ وهل يصدقها أحد؟