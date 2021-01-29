رحلة إلى الماضي وتفاصيله في سوق "الظلام"

تشاهدون هذا الأسبوع في أنا الشاهد:

من #عُمان جولة في سوق مطرح أو سوق الظلام

في #العراق نتعرف على أسباب تحول الساعات الفاخرة السويسرية إلى تحف أثرية

من #مصر نتعرف على قواعد وأصول فن " التحطيب"

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