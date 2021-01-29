رحلة إلى الماضي وتفاصيله في سوق "الظلام"
رحلة إلى الماضي وتفاصيله في سوق "الظلام"
تشاهدون هذا الأسبوع في أنا الشاهد:
من #عُمان جولة في سوق مطرح أو سوق الظلام
في #العراق نتعرف على أسباب تحول الساعات الفاخرة السويسرية إلى تحف أثرية
من #مصر نتعرف على قواعد وأصول فن " التحطيب"
لمشاهدة المزيد من التقارير وأيضا للاشتراك بتقارير من صنعكم في منصة #أنالشاهد الخاصة بعرض تقارير الفيديو من فئة صحافة المواطن، زورونا على صفحتنا على فيسبوك أناالشاهد
ويمكنكم أيضا مشاهدة التقارير على موقع يوتيوب / قناة بي بي سي نيوز عربي. قائمة أناالشاهد