"بلا قيود" مع محمد الفكي سليمان: المتظاهرون لا يريدون إسقاط الحكومة

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"بلا قيود" مع محمد الفكي سليمان: المتظاهرون لا يريدون إسقاط الحكومة

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان

عن رأيه في مطالب المتظاهرين السودانيين وكيف تتعامل السلطات مع هذه المطالب؟ وماهي خطط المجلس للإصلاح الاقتصادي والعدالة الانتقالية؟

وما هو وضع التحقيقات في ما عُرف بمذبحة القيادة العامة؟ وماهي أسباب قطع الطرق والكباري بين المدن المختلفة، مما يعيق حركة المتظاهرين؟

وتطرق الفكي المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني للوضع الأمني في البلاد والنزاعات في دارفور وغيرها من المدن، فكيف تتعامل الحكومة السودانية مع هذه الأزمات؟