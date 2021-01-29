كيف يرى الفكي المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي العلاقة بين مكوني السلطة المدني والعسكري

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كيف يرى الفكي المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي العلاقة بين مكوني السلطة المدني والعسكري

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان عن رؤيته لأداء الحكومة السودانية الحالية؟ ومكوناتها؟

وهل هناك صراع على السلطة بين مكوني المجلس السيادي المدني والعسكري؟

وتطرق الفكي إلى علاقات السودان الخارجية؟ فما هو دور المكون المدني في تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ وهل يريد المحور الخليجي إنفاذ إرادته فيما يتعلق بالملف السوداني الإثيوبي.