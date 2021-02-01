تبادل ثقافي أم هيمنة واستيلاء

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تبادل ثقافي أم هيمنة واستيلاء

كيف يرى الشباب العربي ثقافاتهم عندما تتبناها شعوب أخرى كما هي، أو عندما تطرأ عليها تغييرات أجنبية أمن خارج السياقات الأصلية لها؟ كيف يقوم الشباب بتقديم ثقافته للعالم دون انصهارها، وما حدود هذا التبادل؟ خصوصا في منطقة جغرافية تعاقبت عليها حضارات وثقافات عديدة على مر العصور.

في الحلقة، عارضة الأزياء والناشطة سميرة محبوب، تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة ما تعتبره نوعا من الاستيلاء الثقافي الأجنبي على التراث المغربي. وفي المقابل، هنالك آخرون يسعون للتلاقح والتواصل مع الأجانب وهو ما يسعى إليه الفنان التشكيلي السعودي هشام بنجابي، الذي يلقي الضوء على تجربة الرسامين الأجانب في السعودية. كذلك تسلط مصممة الأزياء العالمية هنيدة صيرفي الضوء على تحديات التطوير التي تواجه المصمم العربي خلال عمله على تصاميم للجمهور العالمي. فما حدود هذا التطوير وهل يعتبر تعديا على الخصوصية الثقافية للمجتمعات؟

تذهب كاميرا البرنامج إلى مصر للتعرف على تجربة عمرها نصف قرن في مجال التصميم مع عزة فهمي التي تحمل مشعل التعريف بتراث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.