رغم "متلازمة داون" تستطيع أن تنعش الحياة

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رغم "متلازمة داون" تستطيع أن تنعش الحياة

غالباً ما تكون السلوكيات في المجتمعات التقليديّة تجاه الأشخاص المختلفين عموماً من أهم العوامل التي تبني وتعزز الصور النمطيّة التي بدورها تؤثر على ثقة الأفراد بأنفسهم وتساهم في عزلهم من خلال نعتهم بأوصاف تهديميّة مثل ضعيف، معاق أو مغلوب على أمرهم وأكثرها رواجاً للأسف هي "منغولي".

من الناحية العلميّة البحتة يشير موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC أن "متلازمة داون" تحدث في الشخص عندما يكون لديه نسخة إضافيّة (كاملة أو جزئيّة) من الكروموسوم 21 وتؤثّر المادة الوراثيّة الاضافيّة على تطوّر الفرد وتؤدي إلى خصائص ذهنيّة وجسديّة محددة.

حلقة بي بي إكسترا تسلط الضوء على مبدعين مصابين بمتلازمة داون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكنهم تخطوا هذه العقبة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.