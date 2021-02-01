اعتقال أربعة طلاب أتراك بتهمة إزدراء الإسلام بسبب صورة للكعبة وعلم المثليين

ألقت السلطات التركية القبض على أربعة طلاب بسبب عمل فني قيل إنه يصوّر رمز مجتمع المثليين، قوس القزح، إلى جانب موقع إسلامي. ووصف مكتب حاكم اسطنبول في بيان العمل الفني بأنه كان "هجوماً بشعاً، سخر من معتقدات دينية".