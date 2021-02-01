التحقيق في اختبارات سلبية مزورة لفيروس كورونا لغرض السفر في أفغانستان
التحقيق في اختبارات سلبية مزورة لفيروس كورونا لغرض السفر في أفغانستان
أفادت التقارير أن أطباء في مستشفيات وعيادات خاصة بأفغانستان يمنحون شهادات اختبارات سلبية لمصابين بفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من السفر من خلال شركات الطيران. وتحقق الحكومة في هذه القضية التي تعد خرقا واضحا لقوانين وإجراءات السلامة للجد من انتشار الفيروس.
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