مشروع لتوثيق التراث الطبيعي والعمراني قبل اختفاء جزر من الوجود بسبب الاحتباس الحراري
مشروع لتوثيق التراث الطبيعي والعمراني قبل اختفاء جزر من الوجود بسبب الاحتباس الحراري
يتحدث أنيس القديحي مع الدكتور مايكل فينر من جامعة كيوتو عن مشروع لتوثيق التراث البحري لجنوب شرق آسيا.
يهدف هذا المشروع لتوثيق التراث الطبيعي والعمراني قبل اختفاء جزر مثل المالديف وغيرها من الوجود بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة الاحتباس الحراري.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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