مقهى في دبي يستخدم روبوتات لتحضير وتوصيل الطعام للزبائن في ظل أزمة كورونا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مقهى في دبي يستخدم روبوتات لتحضير وتوصيل الطعام للزبائن في ظل أزمة كورونا

من دبي تأخذنا سارة هاشم مديرة مشروع DG World في جولة لنتعرف على كيفية تطبيق دبي لإجراءات التباعد الاجتماعي باستخدام الروبوتات في ظل أزمة كورونا.

هذه الروبوتات تحضر وجبات الطعام وتوصلها إلى الزبائن بطريقة تلقائية دون تدخل بشري.

وتستخدم هذه الروبوتات مجموعة من التقنيات من ضمنها الذكاء الاصطناعي للقيام بعملها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا