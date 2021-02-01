تايوان تحول مدنها إلى مدن ذكية لتحسين نوعية خدمات المواطن اليومية
تايوان تحول مدنها إلى مدن ذكية لتحسين نوعية خدمات المواطن اليومية
تطلع داليا حيدر على العمل التي تقوم به تايوان في تحويل مدنها إلى مدن ذكية.
بدأت تايوان خطواتها الأولى عبر تطبيق حزمة مبادرات لتحسين نوعية خدمات المواطن اليومية.
تتحدث داليا مع رئيسة تحالف حلول المدن الذكية في تايوان ماغي تشاو وتتعرف معها على طريقة تطبيق أنظمة ذكية لتسهيل حياة المواطنين اليومية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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