"العلم : قطعة قماش تمثل هوية البلد وعقلية الشعب"

نقاش وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعترض حيال مقترح لإزالة رمز السيف من العلم السعودي. جاء التفاعل بعد تغريدة للكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، اقترح فيها إزالة السيف لعدم مناسبته لعصرنا الحالي، ولعدم تواؤمِه مع النص القرآني: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ وكذلك لنفي ادعاءات العنف والقتل عن الدين الإسلامي كما جاء في التغريدة..