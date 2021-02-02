"العلم : قطعة قماش تمثل هوية البلد وعقلية الشعب"
"العلم : قطعة قماش تمثل هوية البلد وعقلية الشعب"
نقاش وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعترض حيال مقترح لإزالة رمز السيف من العلم السعودي. جاء التفاعل بعد تغريدة للكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، اقترح فيها إزالة السيف لعدم مناسبته لعصرنا الحالي، ولعدم تواؤمِه مع النص القرآني: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ وكذلك لنفي ادعاءات العنف والقتل عن الدين الإسلامي كما جاء في التغريدة..
وأضاف الأحمدي بأن العلم السعودي تغير ست مرات، مرتان منها خلت من وجود السيف.
فما هي الرمزية التي يحملها العلم أو الراية بالنسبة لأي بلد؟
داليا محمد سألت الدكتور صادق الطائي أستاذ علم الاجتماع.arabic countries flags in shop