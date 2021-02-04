بعد اتهامات بتعرضها لاعتداءات في السجن..منظمة العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن الصحفية سولافة مجدي
بعد اتهامات بتعرضها لاعتداءات في السجن..منظمة العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن الصحفية سولافة مجدي
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحافية سولافة مجدي. وقالت عائلتها إنها تتعرض لانتهاكات كبيرة في السجن مثل الضرب والاعتداء الجنسي .
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