الشجرة التي تميَّز بها المغرب ومقهى للقطط وفن القبَّب
الشجرة التي تميَّز بها المغرب ومقهى للقطط وفن القبَّب
تشاهدون هذا الأسبوع في أنا الشاهد:
من #المغرب نتعرف على شجرة الأركان وفوائدها
في #السويد جولة في مقهى يأوي القطط المشردة
من #مصر نكشف على بعض جوانب فن القبَّب
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