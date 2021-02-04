الشجرة التي تميَّز بها المغرب ومقهى للقطط وفن القبَّب

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الشجرة التي تميَّز بها المغرب ومقهى للقطط وفن القبَّب

تشاهدون هذا الأسبوع في أنا الشاهد:

من #المغرب نتعرف على شجرة الأركان وفوائدها

في #السويد جولة في مقهى يأوي القطط المشردة

من #مصر نكشف على بعض جوانب فن القبَّب

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