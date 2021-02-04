فيروس كورونا: بريطانيا تجرب إعطاء مواطنيها جرعتين من لقاحين مختلفين

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فيروس كورونا: بريطانيا تجرب إعطاء مواطنيها جرعتين من لقاحين مختلفين

أعلنت جامعة "أكسفورد" البريطانية إطلاق دراسة لمعرفة مدى فعالية مزج لقاحين من اللقاحات العاملة ضد كوفيد 19، يأتي هذا ضمن محاولات التغلب على أزمة نقص جرعات اللقاح التي تعاني منها بريطانيا والعالم أجمع. فهل المزج بين لقاحين بتركيبتين مختلفتين يؤثر على الفاعلية أو الأمان؟

في الوقت نفسه، قررت السعودية تعليق الأنشطة الترفيهية لمدة 10 أيام، ووقف إقامة المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف واجتماعات الشركات لمدة شهر بعد ارتفاع في منحنى الإصابات بكوفيد 19.

السلطة الفلسطينية استلمت أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي للتعجيل ببدء برنامج اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووزيرة الصحة الفلسطينية "مي الكيلة" تعلن أن الشحنة الأولى تحتوي على 10 آلاف جرعة تكفي لتلقيح 5 آلاف شخص، لكن السلطة تعاقدت على شحنة أخرى من اللقاح الصيني دون أن تذكر "الكيلة" موعد الوصول أو نوع اللقاح.

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