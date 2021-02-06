المعطي منجب في "بلا قيود": حدث تراجع في الحقوق والحريات بدءاً من عام 2013

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المعطي منجب في "بلا قيود": حدث تراجع في الحقوق والحريات بدءاً من عام 2013

يقول الدكتور المعطي منجب، المؤرخ المغربي والعضو المؤسس في المجلس الوطني لدعم حركة "20 فبراير"، إن الحركة انتهت تنظيمياً في المغرب، ولكن مبادئها وأهدافها لا تزال حية، فما وجهة نظره؟

ولماذا يعتبر منجب أن هناك تراجعاً في الحقوق والحريات منذ عام 2013؟

وما دلالات اتهامه للسلطة الحاكمة في المغرب بانتهاك دستور عام 2011 الذي يعتبره ديمقراطيا؟

وبالرغم مما اعتبره تراجعاً، فإن المؤرخ المغربي يقر بأن الوضع في المغرب أفضل بكثير مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود".