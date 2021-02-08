هل التباعد الاجتماعي مسؤولية الفرد أو المجتمع؟
دراسة أجراها باحثون من جامعة ميريلاند الأمريكية شملت خمسين دولة ونشرت في مجلة Lancet Planetary Health كشفت بأن سر انتشار كورونا بنسب مختلفة حول العالم واختلاف عدد الإصابات والوفيات بين الدول يكمن في نوع الثقافة المجتمعية، فالثقافات الجامدة مثل اليابانية والصينية هي الأقل تعرضا للوباء لأنها الأكثر التزاما بالقيود، لكنها أيضا أكثر خوفا من مجتمعات ذات ثقافات رخوة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا التي يتسامح فيها أفراد المجتمع مع كسر القيود لكن الثمن الذي تدفعه هذه المجتمعات هو نسبة الإصابات الكثيرة. مزيد من الضوء على هذه العلاقة يلقيه الباحث في العلوم الاجتماعية ناصر جابي في حديثه إلى بسمة كراشة من فريق إكسترا.
جابي ذكر من بين ما ذكر نتائج دراسة أخرى نشرتها مؤسسة البارومتر العربي، جاء فيها لبنان في المرتبة الأخيرة من حيث الاستجابة لإجراءات الحماية التي تفرضها الدولة مثل التباعد الاجتماعي، فما الذي سيقوله شاب في سن المراهقة عن أسباب عدم التزامه بتلك الإجراءات؟ سعد شاب لبناني في السادسة عشر من العمر لم يخف عن بسمة كراشة عدم اهتمامه بما تقوله حكومة بلاده وكشف لها عن الحادثة التي جعلته يلتزم بإجراءات الوقاية.