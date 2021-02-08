هل التباعد الاجتماعي مسؤولية الفرد أو المجتمع؟

دراسة أجراها باحثون من جامعة ميريلاند الأمريكية شملت خمسين دولة ونشرت في مجلة Lancet Planetary Health كشفت بأن سر انتشار كورونا بنسب مختلفة حول العالم واختلاف عدد الإصابات والوفيات بين الدول يكمن في نوع الثقافة المجتمعية، فالثقافات الجامدة مثل اليابانية والصينية هي الأقل تعرضا للوباء لأنها الأكثر التزاما بالقيود، لكنها أيضا أكثر خوفا من مجتمعات ذات ثقافات رخوة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا التي يتسامح فيها أفراد المجتمع مع كسر القيود لكن الثمن الذي تدفعه هذه المجتمعات هو نسبة الإصابات الكثيرة. مزيد من الضوء على هذه العلاقة يلقيه الباحث في العلوم الاجتماعية ناصر جابي في حديثه إلى بسمة كراشة من فريق إكسترا.