لاحظت كل ما أتدرب كل ما تتحسن التأتأة لدي

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لاحظت كل ما أتدرب كل ما تتحسن التأتأة لدي

ارتداء الكمامة مزعج للكل ولكن بالنسبة لمن يعاني من اضطرابات في النطق الصعوبة أكبر بكثير . وفقاً لمنظمة action for stammering children البريطانية التي تعمل مع الاطفال الذين يعانون من التأتأة ،و هي حالة عصبية و نفسية تؤثر على الطلاقة الشفهية ، فإن العام 2020 شهد زيادة في عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من خطها الساخن, وصلت إلى الضعف.

الخبر الجيد أن الكثير ممن يعانون من التأتأة أو التلعثم يتغلبون عليهما و يحققون الطلاقة التامة مع العلاج و الوقت. و محمد عبد اللات واحد من بين هؤلاء.