بودكاست خرافات: "تحديثات واتساب الجديدة تمكنه من إطلاع فيسبوك على رسائلنا"

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بودكاست خرافات: "تحديثات واتساب الجديدة تمكنه من إطلاع فيسبوك على رسائلنا"

في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات نكشف حقيقة قدرة واتساب على الوصول لمحتوى رسائلنا ومشاركتها مع فيسبوك؟ وكيف حلت ‏التحديثات الجديدة لواتساب لغز شراء فيسبوك له عام 2014؟ والتطبيقات البديلة مثل ‏سيغنل وتليغرام هل بالفعل أكثر آمانا من واتساب؟

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش