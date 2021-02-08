بودكاست خرافات: "تحديثات واتساب الجديدة تمكنه من إطلاع فيسبوك على رسائلنا"
في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات نكشف حقيقة قدرة واتساب على الوصول لمحتوى رسائلنا ومشاركتها مع فيسبوك؟ وكيف حلت التحديثات الجديدة لواتساب لغز شراء فيسبوك له عام 2014؟ والتطبيقات البديلة مثل سيغنل وتليغرام هل بالفعل أكثر آمانا من واتساب؟
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش