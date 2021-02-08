شاب سعودي يبتكر حلولاً إلكترونية وذكية داخل منزله
شاب سعودي يبتكر حلولاً إلكترونية وذكية داخل منزله
يتحدث أنيس القديحي مع مرتضى الناصر وهو شاب سعودي يقوم بتطوير حلولاً ذكية في ورشة صممها داخل منزله.
قام مرتضى بعدة مشاريع من بينها طريقة للتحكم بسيارته عن بعد باستخدام الأدوات الخاصة به.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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