مبتكر عمره 12 سنة يبتكر حذاءاً ذكياً يساعد المكفوفين على تجنب الأشياء أثناء التنقل
مبتكر عمره 12 سنة يبتكر حذاءاً ذكياً يساعد المكفوفين على تجنب الأشياء أثناء التنقل
من الجزائر نتعرف على الطفل حمدين وائل شهاب الدين والذي يبلغ من العمر 12 سنة.
طور وائل هذا الحذاء لمساعدة المكفوفين على التنقل خلال جائحة كورونا لأن التباعد الاجتماعي والسير لوحدهم كان يعرضهم للسقوط والاصطدام.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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