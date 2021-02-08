تايوان تبتكر نظاماً لمراقبة تلوث الهواء وإدارة البيانات
تايوان تبتكر نظاماً لمراقبة تلوث الهواء وإدارة البيانات
تتحدث داليا حيدر مع مديرة مشروع CAMEO يي تينغ لو للتعرف على نظام يراقب جودة الهواء في المدن والمناطق الصناعية.
يعمل هذا النظام باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء ويوفر للسكان معلومات وبيانات مهمة عن جودة الهواء بطريقة سهلة وفعالة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا