عمل الفنانة التونسية سامية الطرابلسي في السعودية "دون شهادة طب" يثير ضجة

قالت وزارة الصحة السعودية إنها تحقق في ما قالته الفنانة التونسية سامية الطرابلسي حول عملها في مركز تجميل دون شهادة طب. وكانت الفنانة قالت في مقابلة تلفزيونية إنهاعملت كاستشارية تجميل مع جراح عمليات تجميلية في مدينة جدة لأكثر من 6 سنوات.