عمل الفنانة التونسية سامية الطرابلسي في السعودية "دون شهادة طب" يثير ضجة
عمل الفنانة التونسية سامية الطرابلسي في السعودية "دون شهادة طب" يثير ضجة
قالت وزارة الصحة السعودية إنها تحقق في ما قالته الفنانة التونسية سامية الطرابلسي حول عملها في مركز تجميل دون شهادة طب. وكانت الفنانة قالت في مقابلة تلفزيونية إنهاعملت كاستشارية تجميل مع جراح عمليات تجميلية في مدينة جدة لأكثر من 6 سنوات.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.