المعطي منجب في "بلا قيود": النظام المغربي معتدل ويلعب حسب ميزان القوى

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المعطي منجب في "بلا قيود": النظام المغربي معتدل ويلعب حسب ميزان القوى

اعتبر الدكتور المعطي منجب، المؤرخ المغربي والعضو المؤسس في المجلس الوطني لدعم حركة 20فبراير، أن النظام المغربي كان معتدلاً وذكياً في تعامله مع الحركة الاحتجاجية التي شهدها المغرب في إطار ما يعرف بالربيع العربي عام 2011.

فما رأيه عندما قارن بين التجربة المغربية وتجارب بلدان أخرى في المنطقة؟

ولماذا انتقد بعض الأنظمة والنخب الحاكمة في الوطن العربي؟

وما مبررات تفاؤله بشأن تحقيق الحرية والديمقراطية في المنطقة؟

وما مدى وجاهة قوله إن النخبة التقليدية المحيطة بالملك هي التي تحكم وليس الحكومة في المغرب؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود".