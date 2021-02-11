النازحون في شمالي #سوريا بين البرد القارص وفيروس #كورونا

تشاهدون هذا الأسبوع في #أناالشاهد:

من #سوريا لمحة عن معاناة النازحين السوريين في شمال سوريا في مجابهة فيروس #كورونا

في #العراق مشوار الشاب ولاء لإنشاء مكتبة عامة

من #مصر جولة في أنحاء واحة سيوة

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