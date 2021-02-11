من الروبوت إلى الجهاز المناعي... إنجازات عالمات عربيات

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من الروبوت إلى الجهاز المناعي... إنجازات عالمات عربيات

يصادف اليوم الحادي عشر من فبراير\شباط اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم. وقد تميزت الكثير من العالمات العربيات في الكثير من المجالات المختلفة سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو علم المناعة الأساسي.

في المغرب اشتهرت الروبوت "شامة" بعدما شاركت في نوفمبر الماضي ضمن حملة للأمم المتحدة، لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الروبوت من تصميم الأستاذة الجامعية المغربية هاجر مصنف التي نتعرف على إنجازاتها وابتكاراتها في هذا اللقاء الذي أجراه معها مراسل بي بي سي إكسترا في المغرب نور الدين الحوتي.

أما الجزائرية مريم مراد أستاذة مناعة السرطان ومديرة معهد المناعة الدقيقة بكلية “إيكان” للطب بماونت سيناي في مانهاتن فقد نالت جائزة ويليام كولاي لبحثها المتميز في علم المناعة الأساسي كما تم انتخابها كأول عربية في أكاديمية الولايات المتحدة للعلوم.

حالياً تعمل مريم مع فريقها على إجراء بحوث لتحفيز الجهاز المناعي لدى مرضى فيروس كورونا لتجنب الوفاة.