بودكاست ''خرافات'': مولد أول خرافة إذاعية على يد غزاة من المريخ

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بودكاست ''خرافات'': مولد أول خرافة إذاعية على يد غزاة من المريخ

باستمرار نسمع كيف تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في إنتشار الإشاعات ونظريات المؤامرة ولكن ‏المواد الإخبارية الزائفة والمشوهة ليست بالشيء الجديد. فهي جزء من تاريخ وسائل الإعلام وبالطبع ‏الراديو حتى ان منها ما سبب رعب وذعر على نطاق كبير. ويمكن القول إن الإذاعة أطلقت أول ‏اختبارات جادة لمصداقية وسائل الإعلام. كيف ساهم الراديو في ولادة الأخبار المزيفة؟ وهل لا يزال ‏الراديو قادرا على محاربة المعلومات المغلوطة والشائعات؟

إعداد وتقديم شيرين شريف ‏

شارك في الإعداد فاطمة فرحات

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش